بعد تحذيرات السعودية من ذبحه.. ما هو «الوعل»؟

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من ذبح "الوعل" الجبلي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله مواطنون يقدمون على ذبحه ما أثار حالة من الغضب داخل المملكة.

وذكرت النيابة العامة السعودية، وفقا لما قالته صحيفة سبق، إن عقوبة قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية قد تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الوعل.

- يعد الوعل من الحيوانات التي تنتمي إلى عائلة المواشي مثل الظباء.

- شكله شبيهٌ جداً بالماعز العادي.

- يمتلك شعر اللحية، والرقبة الطويلة، والوجه الطويل الحاد، ولكن تميّزه القرون السوداء التي يصل طولها إلى ثلاثين سنتمتراً.

- يتواجد فوق المرتفعات التي يفوق ارتفاعها الأربعة آلافِ متر تقريباً، مثل جبال الألب والسفوح الجبلية، وتوفر لها المرتفعات الحماية الكافية ضد الحيوانات المفترسة.

- ومن أشهر الأماكن التي يتواجد فيها الوعل هي جبال روكي، والمناطق الساحلية من الشمال الغربي لأمريكا.

- يتراوح متوسط عمره من تسعة سنواتٍ إلى إثنى عشرة عام، ويمكن معرفة عمره من خلال عد الحلقات الموجودة على قرنه بعد أن يصبح عمره تقريباً اثنين وعشرين شهراً تقريباً.

- يأخذ الوعل فتراتٍ من الراحة تحت المنحدرات البارزة بعد نشاطه خلال النهار والليل لتأمين الطعام الذي يتكون من الحشائش والشجيرات والطحالب والسرخسيات.

- يعيش ضمن قطعان تنتقل من مكان لآخر حسب الفصول؛ إذ تقضي الإناث معظم أيام السنة مع صغارها، أما الذكور تعيش بمفردها أو ضمن مجموعة صغيرة.

- يجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الوعل الجبلي لأنه يحاول الدفاع عن منطقته باستخدام قرونه الحادة.