الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

طقس حار
طقس حار

حرارة شديدة سيطرت على الطقس في جميع المحافظات على مدار الأيام الماضية، ومع بداية فصل الصيف الذي بدأ منذ أيام قليلة، تخوف المواطنون من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، فيما يكون الجو مائلا للحرارة على السواحل الشمالية ، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حالة الطقس ليلا ستكون مبشرة للمواطنين، حيث من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضح "شاهين"  أن طقس غدا، الأربعاء، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

وبشأن درجات الحرارة غدا الأربعاء، قال "شاهين" إنها ستكون كالتالي: 

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة

 مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة 

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت في الأيام الماضية من التعرض المباشر لحرارة الشمس خوفا من تعرض المواطنين لضربات شمس قد تؤدي إلى حالات إغماء وهبوط لبعض المواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض ضغط.

وتأتي التحذيرات من الحرارة الشديدة وسط أجواء الامتحانات التي يؤديها الطلاب هذه الأيام من مختلف الفصول والمراحل الدراسية المختلفة التي يواجهون فيها الحر بالأغذية السليمة والابتعاد قدر الإمكان عن حرارة الشمس.

الطقس هبوط درجات الحرارة ارصاد

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وائل لطفي

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