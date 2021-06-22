الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

الأول من نوعه بمصر.. افتتاح «معمل الأدلة الرقمية» في جامعة بنها

حاسبات بنها
حاسبات بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رافقه خلالها مراسم الافتتاح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة هالة حلمي زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء وأساتذة الكلية.

وخلال الافتتاح وجه رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى أن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معمل اكاديمي بل يكون خدمي يقدم خدماته للمجتمع المدني حتى يتم التوسع فيه وإنشاء مراكز تميز ومعامل أخرى تستخدم في المعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحيط به 

وأشار الجيزاوي فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء الى أن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه علي مستوى الجامعات المصرية ، ويستوعب 20 طالب في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يوجد بها ثلاث برامج متميزة هدفها الأساسي هو تقديم خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل وهذه تعتبر استراتيجية الجامعة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة المشرف العام على جمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ان معمل الادلة الرقمية يعتبر نقلة نوعية علي مستوى الجامعات المصرية واضافة جديدة من اجل اكساب الطلاب مهارات جديدة  في تخصصهم. 

وأوضحت الدكتورة هالة حلمي زايد ان المعمل تم وضع خطة مستقبلية له من أجل اعتماده من الجهات المختصة  بالإضافة إلى عمل بروفايل للخدمات سواء استشارات او تدريب للمجتمع المدني، مشيرة الى أن هناك معامل علي وشك الانتهاء منها بالكلية وهي معمل الروبوتات و معمل الذكاء الاصطناعي ومعمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.

شئون التعليم والطلاب الجامعات المصرية رئيس جامعة الذكاء الاصطناعي جامعة بنها خدمة المجتمع اليوم الثلاثاء رئيس الجامعة رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوى

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