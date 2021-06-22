الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اسكتلندا تؤجل رفع القيود المفروضة لمنع تفشى كورونا حتى 19 يوليو

ستورجيون
ستورجيون

قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون، اليوم الثلاثاء، إن القيود المفروضة حاليا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ستظل سارية حتى 19 يوليو المقبل، بعد تسجيل زيادة في عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40%.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خطة الحكومة الاسكتلندية كانت هي أن يتم رفع القيود عن جميع المناطق بالبلاد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن ستورجيون أكدت أن الإجراءات الحالية ستظل سارية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وأعربت ستورجيون عن أملها في أن يتم تقليص مطلب التباعد الاجتماعي لمسافة مترين إلى متر واحد في منتصف شهر يوليو القادم، مشيرة إلى أن الحكومة الاسكتلندية تخطط لرفع جميع القيود القانونية المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في 9 أغسطس القادم إذا أمكن ذلك.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الإسبوع الماضي تأجيل خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة البريطانية لرفع الإغلاق لأربعة أسابيع، وقال إن تخفيف القيود الذي كان مقترحا ليتم تنفيذه في 21 من يونيو الجاري لن يمضي قدما.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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