الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج مسمار طوله 10 سم من صدر شاب بالفيوم

المريض
المريض

نجح فريق طبي من جراحة القلب والصدر، بمستشفيات جامعة الفيوم، في استخراج مسمار طوله ١٠سم،  من صدر شاب يبلغ من العمر 28 عاما، إثر إصابته أثناء عمله بورشته الخاصة.

وكشف الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، أن إجراء العملية كانت جراحة دقيقة  للغاية، حيث كان بمكان صعب وخطير وحساس جدا بجانب الشريان، حيث تم تحديد مكان المسمار في الجهة اليسرى من الصدر خلف الوريد الأجوف العلوي وأمام القصبة الهوائية الرئيسية وأمام الشريان الرؤى الأيسر وخلف الشريان الأورطي من الصدر، ونظراً لحساسية مكان وجود الجسم الغريب فقد أخذ في الاعتبار خطورة هذه العملية.

 

وضم الفريق الطبي اللذين قاموا بأجراء العملية كلا من: تحت رعاية الدكتوركتور ياسر حتاتة، عميد كلية طب الفيوم، ودكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية، قام الدكتور عبدالله أسامة رئيس أقسام جراحات القلب والصدر بتشكيل فريق طبي و علي رأسه الدكتور محمود الزيادي استشاري و مدرس جراحات القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور أحمد نادي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر كيلاني نائب جراحة القلب والصدر، والدكتورة علياء مدرس مساعد التخدير والدكتور محمد عبدالمنعم نائب التخدير، وإسلام رجب ممرض العمليات.

فريق طبي بالفيوم ينجح استخراج مسمار

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وائل لطفي

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