الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 6 سنوات لعاطلين لشروعهما فى سرقة توك توك بالإكراه بالقليوبية

عاطلين
عاطلين

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، ومحمد حسن خطاب، وممثل النيابة ماجد هشام الخطيب، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد 6 سنوات، لعاطلين لشروعهما فى سرقة توك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح من قائده.


وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن المتهمان ترصدا للمجنى عليه وذلك لسابق علمهما بخط سيره بمركبته الخاصة "التوك توك"، وأعدا الخطة اللازمة، وطلبوا توصيلهما لأحد المناطق المجاورة، وخلال سيره أشهرا أسلحة بيضاء بوجهه وطالباه بترك التوك توك إلا أنه فور نزوله استغاث بالأهالى الذين خرجوا على الفور وهرب أحدهما وتم ضبط الآخر، وجرى تسليمه وتمكنت المباحث من ضبط الآخر. 


تلقى المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالى بضبطهم عاطلان شرعا فى سرقة توك توك من قائدة تحت تهديد السلاح الابيض.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم ضبط كلا من "م م ع"  و"ش ع م" عاطلان وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالشروع فى سرقة مركبة توك توك من قائدها وتم ضبط الاسلحه البيضاء المستخدمه فى الواقعة.

 وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

مباحث المخدرات القليوبية المحكمة الأسلحة البيضاء محكمة محكمة جنايات سرقة توك توك ضبط المتهم تحت تهديد السلاح سجن المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «بـ100 وش» بعد عودة «سبعبع» (فيديو)

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

الإمارات وتونس ولبنان.. خطة حفلات عمر كمال خارج مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»