المشدد 6 سنوات لعاطلين لشروعهما فى سرقة توك توك بالإكراه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، ومحمد حسن خطاب، وممثل النيابة ماجد هشام الخطيب، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد 6 سنوات، لعاطلين لشروعهما فى سرقة توك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح من قائده.



وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن المتهمان ترصدا للمجنى عليه وذلك لسابق علمهما بخط سيره بمركبته الخاصة "التوك توك"، وأعدا الخطة اللازمة، وطلبوا توصيلهما لأحد المناطق المجاورة، وخلال سيره أشهرا أسلحة بيضاء بوجهه وطالباه بترك التوك توك إلا أنه فور نزوله استغاث بالأهالى الذين خرجوا على الفور وهرب أحدهما وتم ضبط الآخر، وجرى تسليمه وتمكنت المباحث من ضبط الآخر.



تلقى المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالى بضبطهم عاطلان شرعا فى سرقة توك توك من قائدة تحت تهديد السلاح الابيض.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم ضبط كلا من "م م ع" و"ش ع م" عاطلان وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالشروع فى سرقة مركبة توك توك من قائدها وتم ضبط الاسلحه البيضاء المستخدمه فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.