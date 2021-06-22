ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة في حملات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وشدد الشريف على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال الـ١٥ يوم الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على ما يقرب من 410 كجم، مع تحرير ١٦ محضر ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.



ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال و الاسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي و المجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين ، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم و الدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية حيث تم ذبح ٣٣٨٣ أغنام وأبقار بمجازر اللحوم العمومية بالمحافظة و ٣٨١٧٣ طائر بمجازر الدواجن المرخصة بالمحافظة.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بنطاق الإدارات الفرعية بالمحافظة، لتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الجمعة، أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تم تحرير324 محضر ومخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق، بـ8 ادارات فرعية بالإسكندرية.