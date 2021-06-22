الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة في حملات بالإسكندرية

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط   أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وشدد الشريف على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال الـ١٥ يوم الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية  و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ  على ما يقرب من 410 كجم، مع تحرير ١٦ محضر  ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.


ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال و الاسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي و المجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين ، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم و الدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية حيث تم ذبح  ٣٣٨٣ أغنام وأبقار بمجازر اللحوم العمومية بالمحافظة و ٣٨١٧٣ طائر  بمجازر الدواجن المرخصة بالمحافظة. 

 

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بنطاق الإدارات الفرعية بالمحافظة، لتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الجمعة، أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تم تحرير324  محضر ومخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق، بـ8 ادارات فرعية بالإسكندرية.

الإسكندرية حملات تموينية لحوم منتهية الصلاحية محافظ الإسكندرية ضبط لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «بـ100 وش» بعد عودة «سبعبع» (فيديو)

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

الإمارات وتونس ولبنان.. خطة حفلات عمر كمال خارج مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»