الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«محصلش ومعرفهاش».. اعترافات المتهم بسرقة حماة تامر حسني

المتهم
المتهم

أمر المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حماة الفنان تامر حسني عقب الاستيلاء على متعلقاتها في مول العرب بأكتوبر. 

أنكر المتهم خلال التحقيقات التي باشرها إسلام عبد اللطيف وكيل أول نيابة أكتوبر أول ارتكابه الجريمة مرددا: «مسرقتهاش ومعرفهاش أصلا والكلام ده كله محصلش». 

تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة التي أشارت إلى ارتكاب المتهم للجريمة، حيث استولى على مصوغاتها الذهبية وباعها لاثنين من الجواهرجية وتم استردادها، ووجهت النيابة للمتهم تهمة السرقة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات. 

أكتوبر سرقة حماة الفنان تامر حسني مول العرب حبس رجل اعمال خليجي

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