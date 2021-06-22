الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تزيل 30 حالة تعدي على الترع والمصارف بالمحافظات

حالة تعدي
حالة تعدي

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية. 

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

 ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ  30 إزالة في نطاق محافظات "الغربية - المنوفية - الدقهلية - المنيا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63070 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

مجلس الوزراء القوات المسلحة قوات الأمن أراضي الدولة إزالة التعديات الموارد المائية محافظات

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وائل لطفي

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