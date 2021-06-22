«القصير»: الحلول الرقمية تتحكم فى المزارع والمحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحلول الرقمية في الزراعة المستخدمة في إدارة المزارع والتحكم في المحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم من بُعد، والآلات ذاتية التشغيل، بهدف الحصول على بيانات دقيقة، واستثمار هذه البيانات في توجيه الزراعة توجيهًا دقيقًا نحو إنتاج أكبر بتكلفة أقل، وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية.

وقال الوزير، خلال جلسة الاتحاد الإفريقي والأوروبى حول الحلول الرقمية، إنها تعمل على رصد دودة الحشد الخريفية من خلال نظام الإنذار المبكر لمساعدة المزارعين في الحقول في احتساب والتوقع بنسب الإصابة واقتراح الإجراءات العلاجية، ومن أبرز التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكيّة، عملية ربط أي جهاز بجهاز آخر عبر الإنترنت، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة الحاسب الآلي مع الآلات المستخدمة في الحقول الزراعيّة، بحيث يمكن تشغيلها والتحكم بها وإرسال واستقبال البيانات منها عن طريق الإنترنت.

وقال القصير إن لدينا في مصر تطبيقات متعددة، وبدأنا في التحول إلى استخدام الحلول الرقمية "كارت الفلاح- المنصة الزراعية- الذكاء الاصطناعي- ميكنة الخدمات- تطبيقات إرشادية"، ‏كما أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً متكاملاً لتسهيل عملية التواصل مع الفلاحين بإطلاق منظومة كارت الفلاح الذي يعتبر قاعدة بيانات محدثة للقطاع الزراعي، كما تم تحويله إلى كارت مدفوعات لضمان الشمول المالي، وأيضاً سيستخدم الكارت لنقل التوصيات الفينة للمزارعين.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت المدارس الحقلية بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركاء النجاح، كما أشار إلى منظومة الزراعات التجميعية التي تبنتها وزارة الزراعة في مصر بحيث يكون لكل مجموعة من صغار المزارعين ممثل لهم يتحدث باسمهم ويتواصل مع الوزارة لنقل المعارف لهم، وأيضاً تم تنفيذ منظومة للتواصل مع مزارعي الإنتاج الحيواني والداجني بحيث يتم تكليف طبيب بيطري للتواصل بين أصحاب المزارع والوزارة ونقل المعارف والتوصيات لهم.