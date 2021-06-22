«تعليم القاهرة» تصدر قراراً مهماً بشأن أعضاء هيئة التدريس

أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة برئاسة محمد عطية، اليوم، قرارا لجميع الإدارات التابعة لها، بمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين والاجتماعيين والإخصانيين النفسيين وأخصائی التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا برامج التنمية والمتطلبات التي أقرتها الأكادیمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلي التخصصات، والمواد الأخري والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقا لأحكام القانون 5 15 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرار رقم 60 لسنة 2021 والبالغ عدهم 379 أولهم محمود أحمد محمود حجاج، وأخرهم زكريا عبد المحسن سويلم محمد، وذلك على النحو التالي:

1- نقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

2- نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكيملية والحاصلين علي مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي

يصلح لتدریس بالتعليم الفني الصناعي أثناء الخدمة - إلي معلمي المواد العملية والعلمية معا مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها۔

مادة ثانية :

يتم نقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين ، وكل مايعادلها من وظائف - بعد التحقق من إستيفانهم باقي متطلبات النقل ـإلي التخصصات والمواد الأخري والوظائف والمرحلة المستحقة لكل منهم

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .

كان قد ادى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، الامتحان التجريبي الثالث لمادة التاريخ، الذي يعد بروفة لامتحانات نهاية العامة الدراسي.