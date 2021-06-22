تفاصيل الجزء الثانى من مسلسل «بـ100 وش» بعد عودة «سبعبع» (فيديو)

أصبح تقديم جزء ثان من مسلسل "ب100 وش " قرارا نهائيا حيث ينتظر صناع المسلسل عودة الفنان شريف دسوقي من رحلة علاجه بعد مرضه الأخيرة للبدء في الخطوات التحضيرية والتنفيذية للعمل حيث يعد شريف دسوقي عنصرا مهما وأساسيا في المسلسل بشخصية "سبعبع" ومن المفترض أن يعود شريف دسوقي خلال ايام لممارسة حياته بشكل طبيعي حيث سيقوم بتركيب طرف صناعي.

وفي لقاء خاص لـ"الدستور" تحدث الفنان مصطفي دوريش الذي قدم شخصية كابتن فتحي "شبح العالم" في الجزء الأول عن آخر التحضيرات للجزء الثاني قائلاً "تقديم الجزء الثاني من مسلسل "ب100 وش" قرار نهائي سيكون الفترة المقبلة بداية تحضيره وتصويره ولكن لم نستقر كصناع للمسلسل مع الجهة المنتجة علي الشكل الذي سيخرج به الجزء الثاني فلازالت الحيرة بين تقديمه كفيلم او مجموعة حلقات منفصلة".

وأضاف "ونحن كفريق عمل نتمنى أن تكون الأجزاء المقبلة كسبعيات وحلقات منفصلة حتي لا ينتهي تقديم مسلسل بـ100 وش"، وعن شخصيته كابتن فتحي وتطوراته رفض الحديث عن اي تفاصيل بخصوصها مؤكدراً ان اي تفصيله سيذكرها عن الشخصية ستحرق العمل بالكامل لأن الجزء الأول أنتهي عندما نصب علي العصابة اصدقائه في الفلوس الذي قاموا بسرقته في العملية الاخيرة".

شارك مصطفي درويش في موسم رمضان الماضي في ثلاثة أعمال درامية هم مسلسل "كله بالحب" وشارك في بطولته بجانب زينة وصابرين وأحمد السعدني ونور قدري تأليف محمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد، كما شارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مع المخرج ماندو العدل وبطولة هاني سلامة ودرة ونورهان وأحمد بدير ونجلاء بدر، كما شارك في بطولة مسلسل "ضدد الكسر" مع نيللي كريم ومحمد فراج وحمزة العيلي ولقاء الخميسي وتارا عماد ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.