بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدًا من دار الكتاب المقدس

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفدًا من دار الكتاب المقدس، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء دار حول الأنشطة التي يقوم بها الدار.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحوار تناول أيضا بحث سبل التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية ودار الكتاب المقدس، من أجل انتشار كلمة الله.

وذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، هنأ أبناء وبنات الإيبارشية، الذي تفوقوا ونجحوا في المرحلة الإعدادية.

وتمنى لهم نيافة المطران كامل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، فيما يكون خير لهم ببركة ربنا يسوع المسيح، وأمنا العذراء مريم.

كما هنأ أيضًا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كافة أبناء وبنات الإيبارشية من المرحلة الإعدادية، لتفوقهم في اجتياز هذه المرحلة، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

من جانبه قال قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه في إطار احتفالات عيد مولد القدّيسة رفقا في حملايا، تصل غدًا الأربعاء إلى البلدة ذخائر القدّيسة ماريا فوستينا والبابا يوحنّا بولس الثّاني عند السّادسة والنّصف مساءً.

وأضاف أبوكسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه يتخلّل الاستقبال صلاة المسبحة مع شبيبة الورديّة والذّبيحة الإلهيّة الّتي يحتفل بها المرشد العامّ لجماعات الرّحمة الإلهيّة في لبنان الأب ميلاد سقيم، وسجود للقربان المقدّس وتأمّلات وتسابيح وتراتيل مع شبيبة الرّحمة الإلهيّة.