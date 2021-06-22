الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد الحكم بإعدام خاطفيها.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة أروى ومقتلها

الطفلة أروى
الطفلة أروى

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، الثلاثاء، بإعدام 3 متهمين بخطف وقتل الطفلة أروى ع ح، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، والحكم على حدث بالسجن لمدة 15 سنة حيث قاموا بخطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية، ووضعوها داخل حقيبة سيارة، حتى فارقت الحياة وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر في الدقهلية، وهي الجريمة التي هزت المجتمع آنذاك.

وصدر الحكم بإعدام كل من أحمد ح ع، 18 سنة، حلاق، ونور ال ا، 20 سنة، سائق، ومحمد ب م، 21 سنة، حلاق، والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، فيما تقرر الحكم في حق طفل يدعى أحمد م م، 17 سنة، نجار، ومقيم كفر الشوبكي الجديد مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 سنة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقد حملت الجناية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

• بدايات واقعة خطف وقتل أروى

في سبتمبر من العام الماضي، وقعت جريمة بشعة في محافظة الشرقية هزت المجتمع المصري، في قرية التل التابعة لعزبة طوخ مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث تم اختطاف أشخاص الطفلة أروى صاحبة الـ5 سنوات.

صدمة كبيرة فوجئ بها أهالي القرية حين علموا أن الخاطف هو نجل عم والدة الطفلة أروى، ويدعى أحمد، والذي ربته جدة الطفلة أروى منذ أن كان عمره ٤٠ يوما، حيث قالت جدة الطفلة خلال تصريحات تلفزيونية أن خاطف الطفلة أروى جاء إليها وطلب منها أن تحضر له العشاء وأخذ الطفلة أروى وجعلها تجلس على رجليه، وفي اليوم التالي جاء مرة أخرى إلى جدته وطلب شنطة كبيرة بحجة أنه يريد وضع أشياء كثيرة فيها لأنه مسافر إلى الإسماعيلية.

وبالفعل أخذ أحمد الشنطة، وأخذ معه 4 أكياس بلاستيك، واستدرج أروى أخدها للمرجيحة ودوخها، وصعد إلى الدور الثاني وربط قدميها بكيس، وكتم صوتها بكيس، وربط ايديها بسلك كهربا، اختفت أروى في 10 دقائق، فبدأ أهل القرية يبحثون عنها، وفي الوقت ذاته الخاطف كان يقف مع أهلها يطمئنهم ويطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة.

طلب أحمد نجل عم والدة الطفلة أروى وخاطفها، من جارتهم التي كانت تجلس أمام منزلها في الشارع، أن تغلق بابها وتدخل، لأن هناك أصدقاء غرباء قادمين إليه، قائلا لها: "لو سمحتى اقفلي باب بيتك عشان في ناس جايين في توك توك وضيوف"، ولكن حماتها فتحت الباب، ولاحظت أنه يحمل شنطة ويضعها في التوك توك، وبالفعل واجهوه ولكنه نفى.

طلب الجيران منه أن يتصل بأصدقائه، ليسألوهم عن أروى فنفوا علمهم أي شيء عنها، وأنهم لم يخطفوها، وأغلق صديقه التليفون في وجههم، وبلغوا الشرطة بمركز أبو كبير، وفي أقل من ساعة حضروا واصطحبوه للقسم ومعه أحد أصدقائه، وهناك اعترف بخطفها بصحبة أصدقائه.

مصر اختطاف محافظة توك توك طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«سلمت ملابسها المدنية».. فحص طبي لحنين حسام في سجن القناطر

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدى

«ارتفاع الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس حتى 27 يونيو

الإمارات وتونس ولبنان.. خطة حفلات عمر كمال خارج مصر

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

النائب العام يصل باريس لمتابعة «تحقيقات مهمة» مع السلطات القضائية الفرنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون الأهالي بهدم منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»