الكنيسة السريانية تفتتح أعمال المجمع المقدس بالقداس الآلهي

قالت بطريركية الكنيسة السريانية "السورية" إنه: بمناسبة انطلاق أعمال المجمع المقدّس لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية، احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بالقداس الإلهي في كنيسة مار سويريوس في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان.

وأضافت في بيان رسمي صدر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه:"عاون قداسته صاحبا النيافة المطرانان: مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية".

وتابعت:"رفع الآباء الصلاة سائلين إرشاد الروح القدس للمجمع، كما أقاموا صلاةً خاصّة لراحة نفس المطارنة الذين انتقلوا من هذه الحياة منذ المجمع المقدّس السابق، وصلّوا من أجل عودة مطرانَي حلب المخطوفَين.

وكان صاحبا النيافة مار انتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية ومار بطرس قسيس المعاون البطريركي قد احتفلا مناسبة عيد حلول الروح القدس (الفنطيقسطي)، في كاتدارئية مار جرجس البطريركية في باب توما، يعاونهما الاب القس يوحانون يعقوب بالقداس الإلهي.

وفي موعظته، تحدث صاحب النيافة مار بطرس قسيس عن أهمية عمل الروح القدس في حياتنا اليومية.

وخلال القداس أقام صاحبا النيافة الطقس الخاص بهذا العيد.

وعلى صعيد مختلف، قام نيافة المطران مار بطرس قسيس، المدير العام لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية والمعاون البطريركي، خلال زيارة عمل لقلعة الحصن، بتفقد المواقع التي سيتم فيها التدخل لحمايتها وصونها في القلعة ضمن اطار الاتفاقية الاطارية التاريخية الهامة التي وُقعت بين الهيئة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية وصون وحفظ التراث المادي في سورية.

وخلال الزيارة تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون لترميم هذه المواقع بين هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، ممثلة بمديرها نيافة المطران بطرس قسيس، والمديرية العامة للآثار والمتاحف ممثلة بمديرها السيد نظير عوض.

حضر حفل التوقيع سيادة الوزير محمد رضوان مارتيني وزير السياحة السوري، وسيادة محافظ حمص بسام بارسيك، والدكتور راكان رزوق رئيس جامعة أنطاكية السورية الخاصة، والدكتور بالاج رئيس البعثة الهنغارية، وجمع من المسئولين في وزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف ومختصين ومهتمين بترميم الآثار والاعلام الوطني.

جدير بالذكر أن المواقع التي سيشملها التدخل في مرحلته الأولى خلال الاعوام 2021 - 2022 هي: الكنيسة - برج الظاهر بيبرس - الاسطبل.