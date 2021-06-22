إدارة دراو التعليمية تنظم احتفالية كبرى «لقياس محيط الأرض» (صور)

نظمت إدارة دراو التعليمية بقيادة خالد صالح مدير الإدارة، بالتعاون مع المركز اﻻستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بإدارة كوم امبو بأسوان، بقيادة محمود سالم مدير المركز، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، أمس احتفالية كبرى (لقياس محيط الأرض) استضافتها مدرسة دراو بنين الإبتدائية.

جاء ذلك انطلاقاً من الدور البارز الذى تلعبه المراكز الاستكشافية للعلوم بالمديريات التعليمية فى دعم وتحفيز الجانب العلمى التجريبى لدى الطلاب، وتحت رعاية الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وقد جمعت الاحتفالية عدد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالإضافة إلى فرق المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بإدارات (كوم امبو ونصر النوبة ودارو).

وقام طلاب المركز بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية بقياس طول الظل والزاوية وقت آذان الظهر على ثلاثة قياسات، يبدأ القياس الأول الساعة (11.55) صباحًا، والقياس الثانى الساعة (12) ظهرًا بينما القياس الثالث والأخير الساعة(12.05) ظهرًا وارسال البيانات على الفور إلى مكتبة الإسكندرية.

وتبين عدم وجود ظل بأسوان فى هذا التوقيت بينما يوجد بالإسكندرية، فتم أخذ قياس الزوايا بين الإسكندرية وأسوان وطرحها وقسم الناتج على ٣٦٠ درجة وضرب الناتج بعدها فى طول المسافة بين أسوان والأسكندرية، وبالتالى عرف محيط الأرض فى هذا التوقيت، حيث استنتج الطلاب من خلال القياسات التى تمت أن طول الظل يقصر كلما قربت الساعة إلى ١٢ وهذا يدل على أن الشمس فى هذا اليوم تكون عمودية على الأسطح وهى بداية فصل الصيف ٢١يونيه من كل عام.

جدير بالذكر أن هذه الفكرة كانت للعالم (ايراتوستينس) منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، وكذلك العالم الإسلامى (البيرونى) وكيف قام بقياس ومعرفة محيط الأرض بمسطرة وقلم وذلك بقياس الطول والزاوية بين أسوان والأسكندرية. و يعد هذا اليوم من أطول أيام السنة وهو ما يعرف بظاهرة (الإنقلاب الصيفى) أى إعلان بداية فصل الصيف فى ٦/٢١من كل عام .

وقد بدأت الاحتفالية بورشة عمل لمدة ساعة بينت للطلاب طرق العمل وكيفية إجراء القياس مع إحضار جميع الأدوات اللازمة للطلاب .

وبانتهاء الاحتفالية ونجاح التجربة والتواصل الفورى مع السيد وكيل الوزارة ، قدم الشكر والتقدير للطلاب وأولياء أمورهم على الاهتمام بالبحث العلمى والحرص على تنفيذ التجربة عمليًا رغم حرارة الطقس ، كما قدم الشكر ايضًا لفريق عمل المركز الاستكشافى للعلوم بكوم امبو وعلى رأسهم محمد سالم، والمعلمين (فريق العمل) الذى ساعد الطلاب على إجراء التجربة وهم (أسامة عبد الودود منسق إدارة دراو - أحمد عثمان الحسن منسق إدارة نصر النوبة - صابر محمد شهاب مسئول الأندية اﻻستكشافية - انتصار محمد محمود مسئول الأندية العلمية - عبير عبد الحميد مسئول الوسائل - غادة عبد الفتاح على معلم لغة عربية).

وجميع المشاركين فى الاحتفالية على تحملهم حرارة الشمس ما بذلوه من جهد فى تنمية روح البحث العلمى لدى الطلاب ، خاصة أن هذا النهج تهتم به الوزارة والإدارة العامة للمراكز الإستكشافية للعلوم لأنه يعمل على دعم وتنمية الجانب البحثى التجريبى لدى الطلاب.

احتفالية قياس محيط الأرض

احتفالية قياس محيط الأرض

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