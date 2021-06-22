لانقطاعهم عن العمل.. إحالة 18 موظفا للتحقيق في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة بقيادة الدكتور رجب قياتي حسين ناىب رئيس المركز والمدينة، لمتابعة الاجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشان سواء بمتابعة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد وتقليل التكدس والازدحام بالاماكن المغلقة،بالإضافة إلى متابعة انضباط العمل وقيام الموظفين بمهامهم والتكليفات بالإمارات والمكاتب الخدمية بنطاق قرى المركز وأحياء المدينة وكذلك التفتيش على المطاعم ومحلات البقالة وأفران الخبز البلدي والسياحي للتاكد من جودة المنتجات ومطابقة استخدامها ادميا.وكذلك مدي مطابقة تراخيص المحلات ومراجعة حال الاشغال أمام تلك المحلات.

استهدفت الحملة والتي ضمت مصطفي عبده رئيس قرية نزلة حسين ومسئول التفتيش وعضو الاعلام متابعة الأعمال م بنطاق الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين والقري التابعة بداية من زاوية سلطان وسواده وابو فليو والشرفا والدواديه والحوارته وعرب الشيخ محمد ونزلة فرج الله ونزلة عبيد وطهنا الجبل .

أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر متنوع عبارة عن تحرير ٨ محاضر اشغال طريق وتم رفعها واتخاذ الاجراء القانوني ضد المخالفين و٧ محاضر لمحلات وأشخاص مزاولة نشاط بدون ترخيص وتحرير ٣ محاضر بازالة تند مخالفة وبروز امام محلات ودكاكين ومخابز ومقاهي مخالفة.

ومن جهته؛ أكد نائب رئيس المدينة أنه من خلال متابعة عمل لجنة الانضباط تم رصد انقطاع 18 موظف وغيابهم بدون إذن مسبق وتحرر بذلك مذكرة للعرض على رئيس المدينة للتوجية باتخاذ اللازم.

وأكد مصطفى عبده رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين انه تم تنظيم حملة لصيانة كشافات الانارة تمكنت اليوم من مسح طريق جراد النيل ومدخل قرية سوادة وطريق زاوية سلطان من حديقة 25 يناير وحتي المدافن الجديده بصيانة 25 كشاف انارة معطلين بالطرق المذكورة وذلك في اطار تنفيذ تكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف حملات النظافة وإنارة الطرق.

نائب رئيس مدينة المنيا

نائب رئيس مدينة المنيا

نائب رئيس مدينة المنيا

نائب رئيس مدينة المنيا

نائب رئيس مدينة المنيا

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