سرقة أجهزة ومستلزمات طبية من مستشفى نجع حمادي بقنا

سرق مجهولون، كميات كبيرة من الكانيولات والبلاستر الطبي و أجهزة محاليل وسرنجات، من داخل مخازن مستشفى نجع حمادي العام.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، بقيام مسؤولين بمستشفى نجع حمادي العام، بالإبلاغ عن سرقة 16 ألف "كانيولا" و 400 "لفافة بلاستر" و قرابة 300 جهاز محاليل، و قرابة 1000 سرنجة من داخل مخازن مستشفى نجع حمادي العام.

وبدأت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بإشراف وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، في تكثيف التحريات اللازمة والجهود لسرعة الكشف عن المتهمين والقاء القبض عليهم.

وبدأت قوات الأمن بالتنسيق مع إدارة المستشفى، في تفريع كاميرات المراقبة، وذلك لكشف غموض السرقة وضبط المتهمون.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.