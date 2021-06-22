البحرين: تحديث إجراءات الدخول للمملكة بدءا من 25 يونيو

أعلنت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين: أنه سيتم تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021.

وأوضحت -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء- أنه يتطلب من جميع المسافرين الحاصلين على اللقاح أو غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" القادمين إلى المملكة إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، قبل 48 ساعة من وقت المغادرة للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء و72 ساعة للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما سيتم وفقاً للتحديث إجراء الفحص عند الوصول لجميع المسافرين القادمين للمملكة من جميع الدول، مع الاستمرار في فحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، كما تقرر أيضاً حصر إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول لمطار البحرين الدولي للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.

ونوهت شئون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وجميع المسافرين غير الحاصلين على اللقاح البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما أكدت أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام) على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

وأوضحت أنه يستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحص قبل الصعود للطائرة، الحاصلون على اللقاح الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.