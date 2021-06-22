الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تقرر إنشاء مكتب للسجل التجاري للمشروعات الاستثمارية بالفيوم

وزير التموين
وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى التجارى بمكتب خدمات المستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الفيوم باسم مكتب سجل تجارى استثمار الفيوم للتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بعد انشاء المكتب النموذجى فى محافظة بورسعيد وهو عبارة عن مجمع خدمات متكامل، حيث يقدم لأول مرة جميع خدمات الوزارة في مكان واحد يخدم محافظات القناة فإنه سيتم غنشاء مجمع خدمات متكامل أيضا فى إحدى محافظات الدلتا، وكذلك فى إحدى محافظات الصعيد، وإيضا فى محافظات الوجه البحرى فى إطار التسهيل على المواطنين فى حصولهم على كافة خدمات الوزارة خاصة فى ظل زيادة عدد المعاملات خاصة فى الخدمات المتعلقة بالسجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية.

كما أعلن أنه سيتم قريبا إنشاء شركة متخصصة مساهمة لإدارة أسواق الجملة، بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى انتهاء شركة "رانجيس"الفرنسية من إجراء دراستها لتطوير أسواق الجملة (سوق العبور- 6 أكتوبر-العامرية-الإسماعلية) الشهر الماضي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير وتنظيم أسواق الجملة وتقليل الفاقد حلقات التداول مما ينعكس إيجابيا على المستهلك.

وأضاف أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية ليصل إلى 8 شهور، أنه سيتم الاعلان نهاية الشهر الحالي، عن الشركات الفائزة في مزايدة طرح 4 مستودعات عملاقة بمحافظات( الشرقية-السويس-الفيوم-الأقصر) بحجم استثمارات يصل 12مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالبورصة السلعية أشار عشماوي إلى أنه تم  بدء التشغيل التجريبي للبورصة خلال الموسم الحالى للقمح، حيث تم حصر كافة التسويات والعمليات الخاصة باستيلام القمح  والربط والميكنة بين450 مركز استلام  مقارنة بالاستخدام الدفتري سابقا.

واضاف انه سيتم قريبا الاعلان عن تؤامة مع واحدة من كبرى البورصات السلعية العالمية ،لتدشين المنصة الالكترونية.

وأوضح عشماوي أنه الانتهاء من اشتراطات عضوية البورصة وأدلة العمل الخاصة بالبورصة المصرية.

واشار إلى أنه يتم الان دراسة اختيار سلعة من بين ثلاث سلع استراتيجية تتضمن الفول والأرز والسكر ليتم تداولها قبل نهاية العام .

شركة متخصصة الوجه البحري وزارة التموين حماية المستهلك التجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية مصلحة الدمغة والموازين العلامات التجارية مركز خدمات المستثمرين محافظات القناة

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وائل لطفي

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