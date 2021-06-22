«حقوق إنسان النواب» ترفض تسييس قضية حنين حسام والتدخل فى شئون القضاء

أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التى تنادى باسم حقوق الإنسان بشأن المدعوة حنين حسام، معرباً عن أسفه الشديد لمحاولات تسيس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى الشامخ والنزيه.

واعتبر "رضوان " فى بيان له أصدره اليوم، أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شئون القضاء المصرى وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان من أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار فى البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة "لايكى الهرم" ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بانشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا واستغلت طفلتين بان سهلت لهما الانضمام لاحد التطبيقات الإلكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان باحترام القضاء المصرى وعدم التدخل فى شئونه من قريب أو بعيد، مؤكداً قدسية القضاء المصرى ونزاهة احكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

وكانت قضت المحكمة بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 13 ألف دولار أمريكي).

كما قضت المحكمة بحبس مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه بتهمة "الاتجار بالبشر".

ووجه الادعاء للمتهمين عدة تهم تشمل "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر".

وشملت الاتهامات أيضا "تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات".