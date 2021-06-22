الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير المساعد لمحافظة سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز المنشأة

اللواء ضياء أبو العزم
اللواء ضياء أبو العزم

قام اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بمركز المنشاة، بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وشريف أبو سحلى منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للقيادات التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات .

وبدأ السكرتير المساعد جولته بعقد اجتماع مع رئيس مدينة المنشاة، ومشرف المشروعات من القوات المسلحة، ومنسق وحدة " حياة كريمة" بالديوان العام، للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات المنفذة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال للانتهاء من تلك المشروعات وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المقررة . 

وعقب الاجتماع تفقد " أبو العزم " مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد سلامة، وتابع سير العمل، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدا على المتابعة المستمرة، واستمرار الجولات الميدانية، وفقا لتوجيهات محافظ الإقليم، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات.

على جانب آحر، تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا " stem "، والتي تم إنشاؤها بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة بلغت 6 مليون و 300 ألف جنيه، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة .

وتفقد " الفقي " المدرسة المقامة على مساحة 11225 متر مربع، وتضم 9 فصول دراسية، و10 معامل " كيماء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات"، كما تفقد غرف إقامة الطلبة والطالبات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

ووجه المحافظ بتقليل عدد الأسرة بغرف الإقامة، وأهمية التعرف على انطباع الطلبة والطالبات واحتياجاتهم لتوفير أكبر قدر من الراحة والهدوء أثناء إقامتهم بالمدرسة، والمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق التفوق العلمي والابتكار، مؤكدا أن المدرسة إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم على المزيد من التفوق والابداع التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر الحديث .

على خلال اليوم خدمات اجتماع وقف قامة عمل هيئة عرف عقد السلام الصحة عباس سوهاج طعام الرى جديدة

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