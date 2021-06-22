«إيتيدا»: الهيئة تلعب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر

- عمرو محفوظ: 32% من الاستثمارات في الشركات الناشئة خارجية، بما يعكس ثقة المستمر الأجنبي في مناخ ريادة الأعمال في مصر

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن الهيئة تلعب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال دعم وبناء قدرات الشركات المحلية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للقطاع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، في ملتقى تشبيك الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا، والذي تنظمه جمعية اتصال، وبحضور الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد "محفوظ" أن الهيئة حريصة على رعاية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكات، من خلال فعاليات التشبيك التي من شأنها خلق فرص للأعمال ودفع عمليات نمو القطاع وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الخارجية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

- دعم المبادرات التي تساعد الشركات المحلية

وأوضح أن الهيئة تدعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، مشيرا إلى دور الهيئة في رعاية العديد من الفاعليات التي ساهمت في تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية والخليجية مثل برنامج " Africa Together" الذي ساعد الشركات المحلية على خلق فرص تعاون من خلال تنظيم البعثات التجارية وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ووكلاء أعمال في تلك الأسواق.

وكانت الهيئة قد نظمت في إبريل الماضي مؤتمر " Hangout with VCs" لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان حيث يعتبر الملتقى غير مسبوق في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة "The Next Web" العالمية.

وقال محفوظ أن المؤشرات والتقارير الدولية أبرزت تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت والذي أشار إلى أن 32⸓ من الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية استثمارات خارجية، بما يعكس ثقة المستمر الأجنبي في بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وأكد أن "إيتيدا" تشجع ثقافة النمو المبنية على الشراكات لبناء علاقات عمل مثمرة وخلق فرص لإقامة المشروعات المشتركة من خلال دمج الشركات الأجنبية مع الصناعة المصرية، وكذلك إتاحة فرص التصدير للشركات المصرية مع الأسواق المستهدفة.

وأشاد بالخطى الواثبة لعملية التحول الرقمي في مصر والتي تجري على قدم وساق وبشكل متسارع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أشار إلى جهود الهيئة للتوسع في نشر منظومة التوقيع الإلكتروني والتي تعتبر أحد ركائز عمليات التحول الرقمي.

عمرو محفوظ رئيس ايتيدا

ايتيدا تدعم التحول الرقمي