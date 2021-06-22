الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أوعدكم لما ارتبط هعرفكم».. حقيقة ارتباط أسما شريف منير و«أنتيكا»

أسما شريف منير وأنتيكا
أسما شريف منير وأنتيكا

أثارت الإعلامية أسما شريف منير الجدل مؤخراً، بعد نشرها مجموعة من الصور والفيديوهات برفقة مصور يدعى "أنتيكا".

وفسر البعض الأمر أن أسما ارتبطت مجدداً بعد الانفصال عن زوجها الفنان محمود حجازي منذ عدة شهور، لتخرج منير عبر حسابها على موقع «إنستجرام» نافية كل هذه الشائعات.

 وأوضحت أن أنتيكا صديقا لها وقالت: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة..انتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد.. اوعدكم لما ارتبط هعرفكم، اصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب انكم تفرحولي مش هخبي".

وتابعت اسما قائلة: "سيبكوا من الهري ده، ايه الالون الجامدة دي، صيف كما قال الكتاب".

ومنذ ما يقرب من شهر كانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، إذ نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتوضح من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية لا تريد التحدث عنها.

وكانت قد نشرت الإعلامية صورة جديدة لها، معلقة: "دايماً لما اتنين بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيبقى عايز التاني يحس إنه تعبان من غيره، أو في حال أوحش، عشان يعرف يعدي ويقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده!! بس بما اني مركزة مع تجربتي المرة دي عشان فعلاً عايزة أتعلم وأقوى بجد، قعدت أحلل الإحساس ده بكل تفاصيله لحد ما وصلت إن لو فعلاً الواحد في يوم حب إزاي ممكن يتمنى لحد حاجة زي دي، إيه الأنانية دي؟ حتى لو اتأذيت ليه أوصل إني أتمنى أن الشخص التاني يتعب عشان يحس بقيمتي!! ده احساس مؤذي وده مش طبيعي، فهذبت نفسي ولومتها وقلت لنفسي إن لو ده اختبار من ربنا يبقي لازم الواحد يكون قده! مش كلام وخلاص".

أسما شريف منير إطلالة أسما شريف منير انتيكا المصور أنتيكا ارتباط اسما شريف منير

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