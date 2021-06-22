تطعيم 14 ألفًا و600 مواطن ضد فيروس كورونا بمراكز الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تطعيم 14600 مواطن بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة وقراها ضد فيروس كورونا.

وأكد الزملوط، خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، تكليف رؤساء المصالح والدواوين الحكومية بمتابعة تلقي الموظفين لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين والموظفين ومواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أنه تقرر مكافأة الأطقم الطبية بمركز الداخلة لتميزها في أداء عملها، خاصة في تلقيح أعداد كبيرة من المواطنين ضد فيروس كورونا، وصلت إلى أكثر من 1500 مواطن في يوم واحد.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

كما قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرة جديدة لتسهيل الإجراءات في حالات التصالح مع واضعي اليد لأراضي التقنين المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.

وأكد الزملوط، خلال ترؤسه الجهاز التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى أغسطس المقبل، تتضمن تخفيض 50% من قيمة الأراضي بقرى المحافظة لتصل إلى 50 جنيها للمتر لحالات البناء.

وأضاف المحافظ أنه في ضوء الكتاب الدوري رقم 144 لسنة 2021 للتعامل مع حالات التقنين فهناك حزمة جيدة من القرارات، تتضمن أنه في الحالات المرفوضة في منظومة التقنين سيجري وضع 3 خيارات أمام المواطنين: إما البيع بالمزاد العلني أو تأجير المساحة من صندوق الأراضي مع حزمة تسهيلات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطن، وفي نفس التوقيت استرداد حق الشعب والدولة في أراضيها.