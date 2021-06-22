صحة الشرقية: إجراء 10 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق ليصل الإجمالي إلى 455

أجرى الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور سيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، 10 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتي الآن بلغ 455 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارًا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وكان الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية، بمستشفى الزقازيق العام، اليوم، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، قد قام سابقًا بإجراء 5 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى وقتها بلغ 445 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبى لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى.