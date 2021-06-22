الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لدعم الابتكار وريادة الأعمال.. «ايتيدا» تنظم ندوة تعريفية بالبرامج والمنح المقدمة للباحثين بالجامعات

ايتيدا
ايتيدا

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة تعريفية بالبرامج والمنح المقدمة من المركز للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي والتدريب ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وذلك  يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 من الساعة 12 ظهرا إلى 1 ظهرا وذلك من خلال منصة زووم.

- أهداف الندوة 

تهدف الندوة التعريف بالأنشطة المختلفة والمقدمة من المركز، في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال والموجهة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

يذكر أن مصر تشهد نموا غير مسبوق في مجال ريادة الأعمال مع ازدهار مناخ أعمال الشركات الناشئة في ظل استراتيجية طموحة، تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات لتوفير التدريب التقني للشباب فى تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمنت المرحلة الأولى للمشروع الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، فيما شملت المرحلة الثانية انشاء خمسة مراكز أخرى فى محافظات الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويجرى العمل حاليا لتخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لتشمل محافظات إضافية ومن بينها محافظة القليوبية فى إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع جامعة بنها.

ايتيدا مركز الإبداع التكنولوجي ريادة الأعمال ندوة تعريفية الجامعات الشباب 2021

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