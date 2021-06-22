«الأسقفية» تستكمل أنشطة «معًا من أجل تنمية مصر» بالإسكندرية

تستكمل الكنيسة الأسقفية فعاليات مشروع معاً من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية بمبادرة لتعليم الخياطة للفتيات وذلك ضمن أنشطة المشروع المتنوعة.



جاءت هذه الورشة ضمن مجموعة من الورش المختلفة بمنطقة الرأس السوداء والتى تتضمن تعليم حرفة الكوافير وصيانة الغسالات وصيانة الموبايل وحرفة الشيف حلوانى والتصوير الفوتغرافى إذ تم عمل تقييمات واختبارات للشباب المشترك.



جدير بالذكر أن المشروع يعمل فى ثلاث مجتمعات داخل محافظة الإسكندرية وهم الرأس السوداء والمنشية وستانلى كما تشمل المبادرات مجموعة من المحاضرات عن اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الشباب.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

يذكر أن كرم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر الشباب المشارك فى مشروع "معاً من أجل تنمية مصر" بمبادرة لتعليم الحرف فى مجتمع مصر القديمة للشباب الصم والمتكلمين والتى تضمنت التدريب العملى على حرف الحلاقة للشباب والكوافير للشابات.

شجع المطران سامى شباب المشروع على ما قدموه وما قاموا به من لقاءات ومناقشات كما أعرب عن سعادته بنتاج المبادرة والتى ساعدت الشباب فى تكوين صداقات قوية بينهم مؤكدًا إن هذا ما يتمنى أن يراه فى جموع الشعب المصرى.

ووجه المطران سامى فوزى كلمته للشباب قائلا: إن هذا العمل والتدريب الذى قمتم به بداية قوية لمستقبلكم وتمنى أن يسمع أخبارهم بشكل مستمر فيما بعد وأن تستفيدوا قدر الإمكان من تدريب الكوافير والحلاقة فى الوقت القادم وفى ختام التدريب قدم لهم هدايا تتضمن مجموعة أدوات الحلاقة للشباب والكوافير للفتيات حتى يستطيعوا أن يبدأوا بها عملهم.