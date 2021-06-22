الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

تشارك  الهيئة القومية للبريد ممثلة عن مصر،  في أعمال الدورة الـ 39 لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي، بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 21 الى 25 يونيو 2021.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد المؤثر في الساحة الإفريقية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية، بهدف استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى حيث أنها ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا والتي تمس الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي و الشمول المالي و تطوير الخدمات البريدية و التحول الرقمي للمؤسسات البريدية ، وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة و التي ستستمر لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالاتحاد الافريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة. 

وقد  قدم الدكتور شريف فاروق ، بصفته رئيس منتدى المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية "تعاون جنوب – جنوب"، خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي البريدي الشامل تقريرا عن أعمال المنتدى. 

و استعرض خلاله ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي في مشروعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي للمؤسسات البريدية الإفريقية في مجالات الشمول المالي و التكنولوجيا المالية و الخدمات اللوجستية حيث قام مجلس إدارة اتحاد البريد الافريقي الشامل باعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج ستؤثر على ملامح استراتيجية الاتحاد المستقبلية  من حيث تبني استراتيجية تعزز التوجه نحو التحول الرقمي و الشمول المالي و الأمن السيبراني .

شريف فاروق البريد المصري الدورة الـ ٣٩ مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل الاتحاد الافريقى مصر زيمبابوي التحول الرقمي 2021

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