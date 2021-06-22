الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتهمة الاستيلاء على المال العام.. ضبط أمين مخازن هيئة الإصلاح الزراعي بفرشوط

متهم
متهم

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أمين مخازن هيئة الإصلاح الزراعي بمركز فرشوط، وذلك لاختلاسه مبلغ مالي نظير بيعه أكثر من 2000 أسطوانة بوتاجاز،  وتم تسليم المذكور لمركز شرطة فرشوط وتم تحرير المحضر رقم 1980 إدارى فرشوط، وإحالته للنيابة للتحقيق معه بشأن التهمة المنسوبة إليه.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع، مشددا على أنه لا تهاون مع فاسد في الجهاز التنفيذي للمحافظة مهما علا منصبه أو موقعه الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة مصممة وجادة في مكافحة  الفساد بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، ومستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
 

السلام محافظة قنا دعاء فتاة وزارة أشكال الفساد محافظة أمن مدير زوجية مجتمع قانون شرطة كريم فرشوط ضبط

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