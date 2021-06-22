دائما يقول «أنا».. صفات الشخصية المغرورة وطريقة التعامل معها
لا يوجد أحد منا لا يصادف في حياته شخصيات متعجرفة، مغرورة سواء كان ذلك زميل واحد من عائلته، ونفكر في لحظات كيف يمكن التعامل مع هذا بشكل يأمن تواجدنا معه ولا يزعجنا بتصرفاته وإليكم الإرشادات الخاصة للتعامل مع الشخصية المغرورة وفقًا لموقع برايت سايد.
صفات الشخصية المغرورة
تتصف الشخصية المغرورة عدة صفات من بينها عدم الاعتراف بالخطأ مهما كلفها ذلك، فهو مستعد لأي شيء ولكن لا تطلب منه الاعتراف بالخطأ.
لا يتوقف عن كلمة "أنا"
تجده لا يتوقف عن كلمة "أنا" خلال حديثه حيث تجده بشكل دائم يتحدث عن نفسه وانجازاته وما يؤديه من أعمال.
يعتقد أنه أفضل من غيره
يجد الشخص المغرور دائمًا أنه أفضل من غيره فلديه العديد من الإمكانيات والمهارات التي يفتقدها غيره من الشخصيات.
لا يتعاطف
لا تجد الشخص المغرور يتعاطف مع أي شيء يحدق حوله، بل تجده جامد الشعور ويسخر من أفعال الغير والضعفاء
كيفية التعامل مع الشخصية المغرورة
ولكي تتعامل مع الشخصية المغرورة عليك بالتالي:
- محاولة مساعدته: في حالة أن يكون الشخص المغرور شخص يهمنا علينا مساعدته للتخلص من هذه الصفة وحتى لا يتعرض للكره من جانب الأشخاص حوله
- نصحه بلطف: عند توجيه النصيحة للشخص المغرور عليك النصح بلطف لأنه لن يقبل النصيحة من أحد بل عامله بهدوء ولطف.
- لا تعامله بالمثل: حتى لا يتخذها تحديًا ويزيد الأمر استمرار وتمسك بهذه الصفة.
- التحكم بالحديث: الشخصية المغرورة تحب أن يتجه الحديث نحوها لذا لا تنجذب لما يريد وحاول التحكم بالحديث.
- التجاهل: غالبًا ما يكون الشخص المغرور مستفز لذا الأسلوب الأمثل للتعامل معه هو التجاهل ردود فعله وتصرفاته.
- الثقة بالنفس: فهي تحمينا من حديث الشخصية المغرورة ومن محاولتها للاستفزاز والأشخاص ضعفي النفوس هي من تتـأثر بحديث الشخصية المغرورة.
- اللباقة: الشخص المغرور لابد أن نتعامل معه بشكل لبق في الحديث فعند هذا سيضطر إلى أن يكون هو الآخر لبق في الحديث معنا.
- عدم المبالغة في المدح: من الأمور الواجب وضعها في الاعتبار عدم المالغة في مدح الشخصية المغرورة لأن هذا يزيد الأمر ويزيد من غروره.