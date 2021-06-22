دائما يقول «أنا».. صفات الشخصية المغرورة وطريقة التعامل معها

لا يوجد أحد منا لا يصادف في حياته شخصيات متعجرفة، مغرورة سواء كان ذلك زميل واحد من عائلته، ونفكر في لحظات كيف يمكن التعامل مع هذا بشكل يأمن تواجدنا معه ولا يزعجنا بتصرفاته وإليكم الإرشادات الخاصة للتعامل مع الشخصية المغرورة وفقًا لموقع برايت سايد.

صفات الشخصية المغرورة

تتصف الشخصية المغرورة عدة صفات من بينها عدم الاعتراف بالخطأ مهما كلفها ذلك، فهو مستعد لأي شيء ولكن لا تطلب منه الاعتراف بالخطأ.

لا يتوقف عن كلمة "أنا"

تجده لا يتوقف عن كلمة "أنا" خلال حديثه حيث تجده بشكل دائم يتحدث عن نفسه وانجازاته وما يؤديه من أعمال.

يعتقد أنه أفضل من غيره

يجد الشخص المغرور دائمًا أنه أفضل من غيره فلديه العديد من الإمكانيات والمهارات التي يفتقدها غيره من الشخصيات.

لا يتعاطف

لا تجد الشخص المغرور يتعاطف مع أي شيء يحدق حوله، بل تجده جامد الشعور ويسخر من أفعال الغير والضعفاء

كيفية التعامل مع الشخصية المغرورة

ولكي تتعامل مع الشخصية المغرورة عليك بالتالي: