نيللى كريم تشارك جمهورها جلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورا لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" أثناء قضائها إجازتها الصيفية في أحد المنتجعات السياحية في مصر، وحرصت علي إجراء جلسة تصوير وشاركتها مع جمهورها، وظهرت النجمة في جلسة التصوير وهي تجلس وسط الرمال وأشعة الشمس متعامدة على وجهها ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومحبيها.

نيللي كريم

وكانت نيللي كريم قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها ضمن احداث فيلم "200 جنيه" الذي يضم عددا كبير من النجوم المصريين وتظهر في الفيلم كضيفة شرف، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية، و يشارك فيه إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مي سليم وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه.

نيللي كريم

وتركز نيللي كريم حالياً علي تقديم أعمال غنائية حيث قدمت مع فريق "المدفعجية" مؤخراً اغنية علي طريقة المهرجانات تحمل أسم "دولا دولا"، وحققا ردود أفعال قوية وهي الاغنية الثانية الذي تجمعها بـ "المدفعجية" بعد النجاح الكبير لأغنية "مليونير مليونير" وتعمل حالياً معهم علي تقديم عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

نيللي كريم في جلسة تصوير

يشار إلى أن نيللي كريم قدمت فى شهر رمضان الماضي مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وبطولة محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاوري، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسي، منة عادل.

وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية وقدمت نيللي كريم من خلاله شخصية "بلوجر" علي "يوتيوب" تواجه العديد من المشاكل والتحديات مع زوجها كريم وهي الشخصية الذي قدمها الفنان محمد فراج.