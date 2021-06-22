(كاستيلا).. رواية جديدة للكاتبة فاطمة يوسف ، تدور أحداثها داخل ملهى ليلي ( كاستيلَّا )، حيث تعمل بطلة الرواية داخل البار مع رجل عجوز أرمني الجنسية اتخذها ابنة له بعدما علم بقصتها المأساوية التي جاءت بها الى تلك البلاد، وأنقذها من مصيرها المجهول..تعلمت على يده كل ما يتعلق بالخمر واشتهرت بفقرتها الاستعراضية (ساقية النبيذ).

وهناك التقت بالبطل ونشأت قصة الحب بينهما داخل عاصمة البهجة وقلعة المحرمات، إلا أن الحياة لم تمنحهما ولو قليلا من الهدوء، لتصفعهما بفراق حتمي للنجاة من الموت لكل منهما، ورغم ما مرا به من صعاب الا أن البطل لم ييأس في البحث عن حبيبته الضائعة ١٠ أعوام كاملة، وظلا يواجهان خلالهما قسوة الحياة إلى أن التقيا أخيراً عن طريق صدفة.. وتتوالى الأحداث.

ومن المنتظر طرح الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ الذي سيقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس فى الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو المقبل.

وتعد رواية ( كاستيلَّا ) التجربة الثانية للكاتبة حيث صدر لها رواية (حكايات نسائية جداً) وصفت خلالها المشاعر النسائية وفقاً لكل حالة اجتماعية للشخصيات في إطار رواية مترابطة رغم تعدد الشخصيات النسائية داخلها.