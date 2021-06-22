الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

انتشار أمنى مكثف فى فرانكفورت بألمانيا بعد سماع دوى إطلاق نار

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الألمانية انتشرت في مدينة فرانكفورت الألمانية على نحو مكثف عقب سماع دوي إطلاق نار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيانات، جرى إطلاق النار في حي جريسهايم، الذي قامت الشرطة بتطويقه بعد ذلك، وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد مزيد من المعلومات عن الواقعة.

 - غلق عدد من الشوارع ووسائل النقل العامة

 وكتبت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه سيجري غلق العديد من الشوارع ووسائل النقل العام، وأُغلقت محطة قطار فرانكفورت- جريسهايم مؤقتاً، وحثت الشرطة الاتحادية المواطنين على تجنب المنطقة.

وكانت السلطات الألمانية  قد أعلنت، الخميس الماضي، عن مقتل رجل وامرأة إثر إطلاق نار في وسط بلدة إسبيلكامب شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن القتلى هم رجل وامرأة، ويبدو أن إطلاق النار وقع في أو أمام منزل في شارع رادنر شتراسه، في مدينة إسبيلكامب، وفقا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكرت السلطات الأمنية أن "الحالة على ما يبدو تتعلق بشخص متهور، وأن الجاني لا يزال هاربا ويحمل سلاحا".

وتقع مدينة إسبيلكامب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، في ولاية نوردراين ويست فالن الغربية، على بعد نحو 370 كم غرب العاصمة برلين.

وكالة الأنباء الألمانية فرنكفورت الشرطة الألمانية نحو مكثف إطلاق نار

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