مصطفي درويش: «نيللي كريم وش السعد وماندو العدل أعطاني الثقة» (فيديو)

خاض الفنان مصطفي درويش سباق رمضان الماضي ،من خلال المشاركة في ثلاث اعمال درامية دفعة واحدة ، وهي مسلسلات "كله بالحب" وضد الكسر و بين السما والأرض" وحقق ردود أفعال إيجابية خلال الثلاث اعمال.

ة كشف الفنان مصطفي درويش، في لقاء خاص لـ "الدستور “أن المخرج ماندو العدل، هو من أوائل الذي وضعوني علي أول سلم التمثيل والتمثيل في بدايته صعب جداً ولكنه اعطاني ثقة في نفسي بداية من مسلسل الداعية”.

وتابع " نيللي كريم فهي وش الخير والسعد عليا فبدايته من مشاركتي معها في مسلسل "لأعلي سعر" الذي حقق نجاح جماهيري كبير بشخصية بكر المحامي الذي حققت نجاح كبي،ر وبعد ذلك قدمت معها شخصية كابتن فتحي شبح العالم في "بـ100 وش" وحققت نجاح جماهيري كبير أيضاً وصولاً لمسلسل "ضد الكسر" في موسم رمضان الماضي ولكن النجاح الذي حققه مسلسل "بـ100 وش" لم نتوقعه ولن يتكرر مرة أخرى".

وتعاقد مصطفي درويش مؤخراً علي المشاركة في بطولة عمل سينمائي جديد يحمل اسم "ولاد شكوكو" مع المخرج ماندو العدل، كما تعاقد علي مسلسل قصير ولكن ينتظر ترشيح باقي الأبطال معه ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي ، مثلما شارك من قبل في حكاية "ربع قيراط" مع ريهام عبدالغفور وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

يشار إلي إلي أن مسلسل "كله بالحب" عرض في موسم رمضان الماضي وشارك في بطولته بجانب زينة كل من الفنانين مصطفي درويش وصابرين وأحمد السعدني تأليف محمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد، كما شارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مع المخرج ماندو العدل وبطولة هاني سلامة ودرة ونورهان وأحمد بدير ونجلاء بدر، كما شارك في بطولة مسلسل "ضدد الكسر" مع نيللي كريم ومحمد فراج وحمزة العيلي ولقاء الخميسي وتارا عماد ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.