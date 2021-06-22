الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وإخراج القوات الأجنبية

السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لإجراء انتخابات تاريخية

انتخابات
انتخابات

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين، إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في سلسلة من التغريدات عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "هذا الأسبوع، سينضم الممثلون الليبيون إلى المجتمع الدولي في برلين2، لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية". 

وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها السفارة الأمريكية / الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أظهرت الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات. 

وذكرت السفارة الأمريكية، أن نتائج الاستبيان، أوضحت أن ما يقارب الـ 60٪ يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية؛ بينما 70٪ متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر المقبل، و 2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021، مشيرة إلى أن "رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق".

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا، مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين، إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر، فيما شددت على أن التقدم الملحوظ  يتطلب الوحدة الوطنية وإزالة القوات الأجنبية.

مباحثات أمريكية مع برلمانيين ليبيين 

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، أجرى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، نقاشًا مثمرًا مع البرلمانيين الليبيين مهدي الأعور، ومصباح أوحيدة، ومحمد أجديد، من كتلة فزان البرلمانية في ليبيا. 

ووفقًا لما ذكرته السفارة الأمريكية في ليبيا، الأحد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، جرى النقاش حول مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها جهود مكافحة الإرهاب في الجنوب، وإخراج المقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات الليبية السياسية والأمنية والعسكرية، وضرورة إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وناقش ضرورة زيادة التنمية في الجنوب لتوفير الاستقرار المطلوب لنجاح العملية السياسية الجارية في البلاد.

السفارة الأمريكية ليبيا القوات الاجنبية انتخابات مؤتمر برلين 2

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