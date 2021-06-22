الصين: استخدام أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام ما يقرب من 1.05 مليار جرعة من لقاحات كورونا في التطعيم بأنحاء الصين حتى يوم أمس الإثنين، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكانت اللجنة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي ما تم تسجيله من إصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 91 ألفا و639 حالة حتى /أمس/، بما في ذلك 512 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج، 17 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 86 ألفا و481 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 17 حالة في اليوم السابق.



إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول.