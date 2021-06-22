محضر يتهم موظفًا بمحليات الشرقية بحرق معلف جاره وقتل المواشى بداخله

أقدم مواطن من أهالي إحدى قرى مركز الزقازيق، على تحرير محضر بقسم الشرطة، يتهم فيه جاره ونجل جاره، بحرق المعلف الخاص به، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عنه حريق المعلف بالكامل، ونفوق عدد من رءوس الماشية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق من “السيد. ال” مالك معلف، ومقيم قرية بني عامر دائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه جاره “فتحي. أ” موظف في المحليات، ونجله “أحمد” موظف في التعليم، بحرق المعلف الخاص به عمدا، عقب وقوع خلافات بينهما على “مسقى مائي”.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق، وتبين التهام النيران للمعلف بالكامل، ونفوق عدد كبير من رءوس الماشية، وإصابة عدد آخر، كما تبين أن جاره دائم التشاجر معه، ووقعت بينهم خلافات على “مسقى مائي” بالقرب من المعلف.

وقال المجني عليه، إن المتهم دائم التهديد له ويستغل عمله في المحليات ليتعمد إيذاءه، لافتا إلى أنه تم عقد جلسة صلح واتفقا على إنهاء المشكلات، ليتفاجأ المجني عليه بحرق المعلف خاصته، ويقرر إخطار الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين.

تم تحرير المحضر رقم 23962 جنح مركز الزقازيق، وجار العرض على النيابة العامة، والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين.