الثلاثاء 22 يونيو 2021
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ليس الجمال فقط.. حورية فرغلي توضح أسس اختيار ملكة جمال مصر 2021

حورية فرغلي
حورية فرغلي

اختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر (بنت مصر)2021 الفنانة حورية فرغلي أن تكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام وسط العديد من المشاركات من جانب الفتيات اللاتي يرغبن الحصول على اللقب.

ومن جانبها قالت الفنانة حورية فرغلي إن اختيارها بلجنة التحكيم يعد فخر لها وغمرها بشعور السعادة بالطبع، لتذكرها فترة وجودها بالمسابقة وذكريات تواجدها مع المتسابقات وحصولها على اللقب.

وعن أساس الاختيار، أضافت حورية، أن الجمال ليس الأساس في اختيارها للمتسابقات بل سيتم الاتجاه نحو الثقافة ومدى قدرتها على التعامل، وأسلوب حديثها وقدرتها على التعبير عن بلدها والحديث عنها في المحافل الدولية وغيرها من الأمور المكملة للجمال الشكلي للفتاة.

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، أن يومي الكاستنيج أي الاختبارات للفتيات المتقدمات للمسابقة سيتم  على مراحل يومي 2 و3 يوليو المقبل، كما أن المسابقة هذا العام تتخذ ثوبًا جديدًا، سيتم الاختيار من بين الفتيات بعناية، سيخضعن لعدد من الاختبارات الخاصة باللياقة ومعرفتها لمعلومات عن المسابقة أيضًا وكيفية السير على "الكات واك"، ومدى ثقتها بنفسها.

وأضافت لـ "الدستور": سيتم خلال "الكاستينج" توجيه عدد من الأسئلة للمتسابقة، على سبيل المثال: ماذا تقدمي للمسابقة؟ ما هو مشروعك؟ في حالة الحصول على اللقب ماذا تفعل؟  كيف ترى المسابقة من الخارج؟ في حالة عدم الفوز ستكمل المشروع أم لا؟ ما هى الأماكن السياحية الشهيرة في بلدك؟ كيف يمكن التعبير عن بلدك في محفل دولي؟ كيف ترى السياحة في مصر  وكيفية الترويج لها؟.

وتابعت: لجنة التحكيم ستضم الفنانة حورية فرغلي، الفنان فيراس، المذيعة نانسي مجدى، ميس إيجيبت نسمة عطا الله.

حصلت حورية فرغلي على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها "نور السمري"، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، كما  اتجهت إلى التمثيل بعام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية و كانت أول بطولة لها في التلفزيون من خلال مسلسل ساحرة الجنوب .

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