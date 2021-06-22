مصطفي درويش: مشهد قتل مراتي كان الأصعب في شخصية «كراكيبو» (فيديو)

شارك الفنان مصطفي درويش في سباق رمضان الماضي في بطولة مسلسل "كله بالحب" مع زينة وقدم من خلال المسلسل شخصية "كراكيبو"، وكشف لـ"الدستور" كيفية قبوله بالدور.

وقال الفنان، زينة حدثتني عن المشاركة معها في المسلسل قبل بداية تصويره بشهرين تقريباً وعجبتني فكرة المسلسل وشخصيتي فيه جذبتن، وبعد ذلك ذهبت للجلوس مع المخرج وطلبت منه في أول لقاء أن نقوم بتغيير أسم الشخصية من "كركوتي" لـ"كراكيبو" لأنه اسم أفضل ويليق علي الشخصية بشكل أفضل، كما أن الاسم كان لشخص قريب من تفاصيل الشخصية الذي قدمتها في المنطقة الذي تربيت فيها".

وأضاف/ في تحضيرات الشخصية جهزت ملابسها مع ياسمين رضا وجلست مع المخرج كثيراً للوقوف علي كل التفاصيل وتاريخ الشخصية، التي أقدمها حتى أتمكن منها ونجحت بالفعل في ذلك وتعد هذه الشخصية أول تجربة كوميدية أقدمها وراضي عنها تماماً".

- أصعب مشهد في مسلسل "كله بالحب"

أما عن أصعب مشهد قدمه في هذا المسلسل قال "هناك عدد مشاهد صعبة لكن أصعبهم مشهد قتل مراتي والذي أخذ وقت كبير وطويل في تنفيذه، ولكن لم يخرج مثلما تم تصويره لكنه كان من أصعب المشاهد"، وأكد أنه سعيد بالمشاركة مع الفنانة صابرين الذي وقعت في حب شخصية "كراكيبو" للغاية كما كان سعيدا بالتعاون مع أحمد السعدني ، ونور قدري .

وعن ردود الأفعال حول المسلسل أكد مصطفي درويش، أن الجمهور أحب شخصية "كراكيبو" جداً، و وجدت عددا كبيرا من الجمهور يتحدث عن أنهم خرجوا من المسلسل بشخصية "كراكيبو" لأنه كان الجانب الخفيف والمضحك في المسلسل.

يشار إلي إلي أن مسلسل "كلة بالحب" عرض في موسم رمضان الماضي وشارك في بطولته بجانب زينة كل من الفنانين مصطفي درويش، وصابرين، وأحمد السعدني، تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.