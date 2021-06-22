العراق يسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، 6 آلاف و3 إصابات جديدة، و25 وفاة بفيروس "كورونا"، و5 آلاف و38 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و298 ألفًا و703 حالات، والوفيات إلى 16 ألفًا و935 حالة، والشفاء إلى مليون و209 آلاف و918 حالة بنسبة 93.2%.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، خلال 24 ساعة، بلغ 25 ألفًا و655 شخصًا.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم ، تسجيل 214 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة بين الأطباء والعاملين في المجال الصحي منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي قولها إن الوزارة لم تقم بصرف الحوافز التي صوت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء أو تخصيص أراض لهم.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول.