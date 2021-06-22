الثلاثاء 22 يونيو 2021
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سياسي

برلماني: منظومة النقل شهدت طفرة هائلة في عهد الرئيس السيسي

النائب حمدى أبو خشيم
النائب حمدى أبو خشيم

أكد النائب حمدى أبو خشيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد كانت من المرافق التي تخسر، ولكن بعد تولي الفريق كامل الوزير مهام الوزارة أصبحت تدر أموالا وتشهد تطويرات كبيرة جدا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون فصل متعاطى المخدرات كان معني به فى المقام الأول السكة الحديد، حفاظا على الأرواح.

وأشار أبو خشيم، في تصريح لـ"الدستور"، إلى منظومة  النقل شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء فى مجال الطرق والكبارى والسكة الحديد وتطوير فى المنظومة البشرية، وكذلك تنشاء خطوط سكك حديدية جديدة من العلمين الى وادى النطرون، مشيرا إلى إن الحوادث خطاء بشرى يحدث فى جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه لابد من إصدار قانون رادع لمعاقبة المتعدين على خطوط السكة الحديد لحماية أرواح المواطنين، لافتا إلى أن هناك حوادث قطارات كثيره تحدث بسبب التعديات على خطوط السكك الحديدية.

ويشهد قطاع السكة الحديد تطورا كبيرا خاصة فى ظل الإهمال الذى عانى منه خلال الفترات الماضية، حيث يتم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على رأس أولويات تطوير قطاع السكك الحديدية، حيث يتم تطوير نظم الإشارات على (خط القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترا، خط بني سويف - أسيوط بطول 250 كيلومترا، وخط أسيوط - نجع حمادي بطول 181 كيلومترا، وخط نجع حمادي - الأقصر بطول 118 كيلومترا) بطول إجمالي 971 كيلومترا بتكلفة إجمالية 9,4 مليار جنيه.

النائب حمدى ابو خشيم لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب هيئة السكة الحديد الفريق كامل الوزير وزارة النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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