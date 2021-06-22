سر تصدر الفنانة الأردنية ديانا كرزون تريند «جوجل»

تصدرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، تريند “جوجل”، بعد إعلان استقبال طفلتها الأولى من زوجها معاذ العمري، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وكتب معاذ العمري، على حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين الذء بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

وكانت قد طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أغنياتها "هو مين"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما أعلنت ديانا كرزون عن حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل، والأغنية "هو مين"، من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع موسيقي خالد مصطفى.

ديانا كرزون من مواليد 1983، وقد ولدت في الكويت ولكنها تحمل الجنسية الأردنية، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها ببرنامج سوبر ستار.

بدأت ديانا كرزون مشوارها الفني علم 2004، وقد أصدرت 5 ألبومات أبرزها العمر ماشي وراسك بالعالي، أطلقت ديانا أغنية "انساني ما بنساك"، ونالت صدى كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور، وبعدها بدأت أغنياتها بالانتشار والازدياد، ومنها أغنية "العمر ماشي"، "حبك كاويني"، و"وبدأت أعيش"، وغيرها من الأغاني المميزة، باللهجة الخليجية، والأردنية والمصرية والليبية واللبنانية، وقد حصلت على جائزة أفضل مطربة أردنية من خلال مهرجان الجوردن أوورد "تايكى".

وكانت ديانا قد وجهت رسالة لزوجها ولطفلتها المنتظرة قبل فترة، حيث استعرضت حملها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقالت حينها: "‏أحببتُ رجل هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي، هو نعمة سأظل أشكر الله عليها إني استودعتك زوجي وعُمره وعافيته فـ يارب احفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت".