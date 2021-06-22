«ايتيدا» تمنح «دلتا» و«فكسيد مصر» رخصتان للتوقيع الإلكتروني

وافق مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على منح شركتين فقط رخص تقديم خدمات و التوقيع الإلكتروني وهما "دلتا " و "فكسيد مصر " اللذان تصدرا التقييم، وذلك لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن، ويأتي التوسع في إطار جهود وزارة الاتصالات في استخدام التوقيع الإلكتروني لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.



أفصح العضو المنتدب لشركة دلتا عن وجود تحالف مع الشركه المصريه للاتصالات لتحقيق الانتشار و أفضل أداء لتقديم الخدمة للمواطن مع سابق خبرة شركة دلتا في تنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية و التحصيل الإلكتروني للكهرباء و منظومة تطوير الامتحانات من علي بعد بالجامعات.



كما أكد العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر عن سعادته بالتحالف مع اتصالات مصر و ثقته في تقديم أفضل مستوى لخدمة الأفراد والشركات لما لدى الشركة من خبرات من خلال المساهمه الفاعله في منظومة التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية.