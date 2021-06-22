بريطانيا تسمح بحضور 60 ألف مشجع في مباريات «يورو»

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح بحضور 60 ألف مشجع في مباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة اليورو.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لكرة القدم "يويفا"، الأصوات التى تطالب بنقل نصف النهائي والنهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، من ملعب "ويمبلي".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي تليجراف"البريطانية، يرفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع فكرة نقل الدور نصف النهائي والنهائي من يورو 2020، من ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضافت أن "يويفا" يشدد على أنه لا توجد خطط حول نقل الدورين من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية خارج "ويمبلي".

من جانبه، حذرت الحكومتان الألمانية والإيطالية، أمس الإثنين، من إقامة الدور النهائي ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) في العاصمة البريطانية لندن؛ بسبب تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا (دلتا).

وأكد رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء زيارة عمل للعاصمة الألمانية "سأتدخل شخصيا حتى لا يقام النهائي في بلد يسجل أعلى معدل خطورة للإصابة بفيروس كورونا".

من جانبها، ذكرت الحكومة الألمانية مرارا وتكرارا هذه الأيام بالتوصية الصريحة بعدم السفر إذا لم يكن ذلك ضروريا، إلى المملكة المتحدة، التي لا تستقبل رحلات سياحية أو مشجعين لحضور مباريات اليورو.

وقالت ميركل في كلمتها: "البلدان حريصان على الحذر الشديد من الوباء"، مضيفة أن التطور الحالي "مُشجِع" في كل من ألمانيا وإيطاليا، التي كانت أكثر الدول تضررا من الفيروس التاجي في مراحله الأولى.

لكن ميركل أشارت إلى أن هذا التطور "هش"، مستشهدة بالوضع الحالي فى المملكة المتحدة أو البرتغال فى مواجهة توسع للسلالة الجديدة الشرسة (دلتا).

وتم طرح ولاية بافاريا كبديل لاستضافة نهائي البطولة في حالة تردي الوضع في بريطانيا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة الولاية، المحافظ ماركوس زودر، "أن ميونخ جاهزة" لاستضافة هذا الحدث.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على استضافة ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية "لندن" لمباراتي دور نصف النهائي ونهائي بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.

وكانت الشائعات خلال الساعات الماضية تشير إلى إمكانية نقل النهائي إلى روما أو المجر، بسبب عدد حالات انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وأفاد يويفا في بيان نشرته شبكة "سكاي سبورتس" ألا توجد أي خطط لنقل نصف النهائي والنهائي بعيدًا عن ملعب ويمبلي ردًا على مطالب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، بإقامة النهائي على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة "روما".

ورد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يويفا بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي والسلطات البريطانية يعملون معًا بشكل كامل من أجل ضمان نجاح تنظيم نصف النهائي والنهائي لبطولة يورو 2020 في ملعب ويمبلي، ولا توجد أي خطط لتغيير مكان تلك المباريات".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع السلطات في بريطانيا للسماح لحضور 65 ألف متفرج في قبل نهائي ونهائي كأس أمم أوروبا بملعب "ويمبلي".