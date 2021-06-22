بعد طرحه في مصر.. تفاصيل أول علاج أسبوعي للتحكم في «سكر الدم»

كشفت مصادر بالشركة الوطنية المستوردة لعقار "تروليسيتي" الأمريكي، عن تفاصيل طرح أول حقنة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم، لافتة إلى أن الدواء من إنتاج شركة "ليلي" الأمريكية الرائدة في مجال علاج السكر، ويتم استراده لتوزيعه محلياً.

وأعلنت المصادر لـ"الدستور"، عن طرح 100 ألف حقنة من الدواء وتم توزيعها على الصيدليات، لافتة إلى أن الدواء يُعتبر الأكثر أمانا على مستوى العالم في علاج مرضى السكر، أثبت كفاءة على مدار العام الماضى في عدد من دول العالم.

وأشارت إلى أن الدواء الجديد ليس أنسولين، ولكنه علاج لمرض السكر موجود فى شكل حقنة، في حين يتم تصنيع باقى علاجات مرض السكر في شكل أقراص، لافتة إلى أن الدواء تم تسعيره جبرياً من جانب هيئة الدواء المصرية ويبلغ سعر العلبة الواحدة 2000 جنيه وتم 4 حقن ذاتية الاستخدام تصل سعر الحقنة الكاملة 500 جنيه.

وأوضحت أن الدواء الجديد مختلف عن الأدوية السابقة لكونه يتحكم في معدل السكر في الدم بحقنة مرة واحدة أسبوعياً، ويساعد المرضى على تجنب الكثير من الأضرار الناتجة عن مرض السكري على المدى الطويل، كما أنعقار "تروليسيتي" الأول والوحيد من نوعه حتى الان، وهو يساعد على إفراز الأنسولين، ويُعطى عن طريق الحقن باستخدام إبرة على هيئة قلم، ويأخذها المريض مرة واحدة في الأسبوع.

وأشارت إلى العلاج الجديد يعمل على التحكم في نسبة السكر في الدم لدى المرضى من النوع الثاني، الذين يمثلون نسبة 90% من إجمالي مرضى السكر في مصر، كما أنها تساعد على فقدان الوزن، وبالتالي يقلل مقاومة الأنسولين وضبط مستوى السكر دون حدوث نوبات نقص في السكر.

وأكدت أن العقار الجديد يعمل على السيطرة على مرض السكر، والوقاية من مضاعفاته الخطيرة على القلب والكلى، مؤكدًا أنها الخيار الانسب لمرضى السكر المصابون بمشاكل قلبية.