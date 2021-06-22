12 وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 476 ألفًا و882 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 920 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 458 ألفًا و48 حالة.

وسجَّلت السعودية 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7703 حالات منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 11.131 حالة، من بينها 1487 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية إلى 16.730.397 جرعة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين يعد أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكل إيجابي وبخطوات ثابتة وتحقق أهدافها.

وأشار العبدالعالي، في مؤتمر صحفي سابق، إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة، كما حث المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع بالمبادرة لأخذ اللقاحات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن مأمونية اللقاحات عالية، وأن التردد في أخذها أمر خطير، فيما أكد وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تأتي في مقدمة دول العالم التي قامت بتوفير اللقاحات من أفضل شركات العالم.