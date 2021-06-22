قواعد تنسيق الشهادات الثانوية المعادلة 2021

يبدأ طلاب الثانوية العامة، الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، البحث عن تنسيق الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية.

قواعد تنسيق الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)

حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة يا حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة ، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

٥- تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادات الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2021 / 2022

ومن ناحية أخرى جاء تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

كما تتم إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.