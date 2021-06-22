مياه مطروح: تسليم الأرض المخصصة لإنشاء محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

قال الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم اليوم الثلاثاء تسليم الأرض المخصصة لإنشاء محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بمدينة سيوة إلى الشركة المنفذه للبدء فى العمل بتكلفة 16.5 مليون وبطاقة إنتاجية قدرها 5000 م3/اليوم.

وأوضح أن جاء ذلك ضمن المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف بالمرحلة الثانية من المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة الرئاسية، بالتنسيق مع اللواء عصام عبدالغني رئيس مجلس مدينة سيوة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن مبادرة حياة كريمة تضمنت عدة مشروعات أخرى بمحافظة مطروح خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى تتمثل فى انشاء شبكات مياه اقطار 4, 6 بوصة بتكلفة 4 مليون جنية بطول 4 كيلو بقرية المراقي بسيوة.

وأكد أنه تم إنشاء 4 محطات تحلية مياه الآبار بطاقة 100 م3/اليوم لكل محطة بتكلفة 6 ملايين جنيه لكل محطة بكل من قرية ( فوكة، كشوك اعميره، الحلازيين، شماس)، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه الابار بطاقة 50 م3/اليوم بتكلفة 4 مليون جنية بكلية الزراعة بقرية فوكة.

وتابع أنه تم إنشاء شبكات مياه بقرية السلام بمدينة الحمام اقطار 4,6 بوصة بطول 3 كيلو بتكلفة 2.5 مليون جنيها مشيرا الى انه جارى التنفيذ فى هذه المشروعات تباعا فى الفترة القادمة.

وتفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مركز خدمة العملاء بمدينة العلمين وذلك لمتابعة سير العمل.

كما تفقد رئيس مياه مطروح قسم التعاقدات وقسم الشحن المسبق للعدادات، وتأكد من جودة الخدمة المقدمة وسهولة الإجراءات.

وتابع رئيس مياة مطروح اعمال اصلاح تسريب بخط 1000 مم الناقل للمياه امام قرية مارينا 7 وقد تمكن فريق الاصلاح من الاصلاح خلال نصف ساعة واستعادة ضخ المياه في الخط.

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح

رئيس مياة مطروح