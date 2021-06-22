الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدي

حادث
حادث

لقي 3 أطفال مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر صدمهم من سيارة نقل أمام المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي، ونقلت سيارات إسعاف السويس المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات  نجدة السويس تلقت بلاغًا من ركاب السيارات العابرة للنفق والمتجهه إلى شبه جزيرة سيناء، يفيد بوقوع حادث عند المدخل الغربي للنفق إذ صدمت سيارة نقل 3 أطفال كانوا بجوارها.

وتوجهت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأطفال بموقع الحادث، وإصابة 2 جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى نقل الأطفال على الفور لقسم الطوارئ بأقرب مستشفى واستقبلت الأطفال: “عبدالله صالح عيد 12 سنة مصاب بنزيف بالبطن وارتجاج في المخ، وطفل آخر مجهول الهوية 7 أعوام مصاب بنزيف في المخ ونزيف داخلي في البطن، وطفل ثالث توفي بالمستشفى عقب وصوله متأثر بإصابته البالغة”.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

مصرع الشهيد أحمد حمدي نفق سيارة نقل المدخل الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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